2024 Nobel Edebiyat Ödülü Han Kang'a verildi - Son Dakika
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2024 Nobel Edebiyat Ödülü Han Kang'a verildi

Güney Koreli yazar Han Kang, ödülü tarihsel travmalar ve insan yaşamının kırılganlığını ele alan eserleriyle kazandı.

10.10.2024 22:36
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- 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Güney Koreli yazar Han Kang oldu

STOCKHOLM - İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Akademisi tarafından verilen 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" ile Güney Koreli yazar Han Kang oldu.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi İsveç'in başkenti Stockholm'de belli oldu. İsveç Akademisi'nde gerçekleştirilen törende, Güney Koreli yazar Han Kang ödülün sahibi olarak duyuruldu. Kazananı açıklayan akademinin Nobel Komitesi Başkanı Anders Olsson, Kang'ın "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" dolayısıyla 11 milyon İsveç kronu değerindeki ödülü kazandığını belirtti. Olsson, Kang hakkında, "Beden ve ruh, yaşayanlar ve ölüler arasındaki bağlantılar konusunda eşsiz bir farkındalığa sahip, şiirsel ve deneysel tarzıyla çağdaş düzyazıda bir yenilikçi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Edebiyat ödülünü kazanan ilk Güney Koreli olan Han Kang, kariyerine 1993 yılında "Edebiyat ve Toplum" dergisinde şiir yayınlayarak başlarken, düzyazı alanındaki ilk çıkışını ise 1995 yılında "Love of Yeosu" adlı kısa öykü derlemesiyle gerçekleştirdi. Kang, en büyük uluslararası çıkışını ise "Vejetaryen" adlı romanıyla yaptı.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne 1901 yılından bu yana 120 kişi layık görülürken, Nobel ödüllerinin sonuncusu olan Nobel Barış Ödülü'nün sahibi yarın Norveç Nobel Komitesi tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 2024 Nobel Edebiyat Ödülü Han Kang'a verildi - Son Dakika

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