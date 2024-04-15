Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan, 2024 yılı şubat ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yalçın, yazılı açıklamasında, işsizlik rakamının 2024 yılı şubat ayında yüzde 8,7 seviyesine gerilemesinin sevindirici olduğunu, işsizlik oranındaki düşüşün Türkiye ekonomisinin sergilediği performansa ilişkin umutları artırdığını belirtti.
Verilere göre 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin azalarak 3 milyon 78 bin olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:
"İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem verileri, işsizlikte düşüş eğiliminin güçlü şekilde hissedileceği bir döneme girildiğinin habercisi olmuştur. İstihdam artışının sürekli hale getirilebilmesi için Türkiye ekonomisinin güçlü irade sergiliyor olması da önem arz etmektedir. Mali yapıda dengelenmenin 2024 yılı içinde hızlı bir şekilde oluşması ve enflasyonun dizginlenmesiyle birlikte istihdamdaki artışın sürmesi beklentimizdir."
Son Dakika › Güncel › Kayseri OSB Başkanı: İşsizlik oranındaki düşüş umut verici - Son Dakika
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