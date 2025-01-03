2024'te 2.000'den Fazla Mülteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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2024'te 2.000'den Fazla Mülteci Hayatını Kaybetti

UNICEF'in raporuna göre, Akdeniz'de 2024'te 2.368 mülteci öldü veya kayboldu; çoğu çocuk.

03.01.2025 10:52
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ROMA, 3 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler kaynakları, 2024 yılında 2.000'i aşkın mültecinin Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen yıl Akdeniz'de en az 2.200 mülteci ve göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu bildirdi.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Regina de Dominicis, ölenlerin çoğunun genç insanlar olduğunu belirterek, hükümetleri Avrupa'da güvenlik arayan çocukların korunmasına öncelik vermeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) daha önceki verilerine göre, 2024 yılında Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika deniz rotalarında 2.368 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu.

UNHCR, 29 Aralık itibarıyla 193.448 kişinin Avrupa'ya ulaştığını ve İtalya'nın mülteci ve göçmenler için birincil karaya çıkış noktası olduğunu bildirdi. İtalya'yı, Yunanistan ve İspanya takip etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel 2024'te 2.000'den Fazla Mülteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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