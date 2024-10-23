2024\'te Boğazlardan 65 bin 807 Gemi Geçti

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ilk 9 ayında İstanbul Boğazı'ndan 31 bin 161 ve Çanakkale Boğazı'ndan 34 bin 646 olmak üzere toplam 65 bin 807 gemi geçtiğini duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki boğazlarda 2024 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen gemi hareketlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Türk boğazlarının ticari ve ulaşım amaçlı gemi geçişlerinde yoğun bir dönem geçirdiğini belirterek, "İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2024 yılının Ocak- Eylül döneminde toplamda 65 bin 807 gemi hareketi gerçekleşti. Boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı ise 1,9 milyon oldu. Bu gemi geçişleri uluslararası deniz taşımacılığında kritik öneme sahip ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşımaya devam ediyoruz" dedi.

'ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇEN GEMİ SAYISI YÜZDE 3,1 ARTTI'

Bakan Uraloğlu, Çanakkale Boğazı'nda eylül ayında 3 bin 760 gemi geçişinin yaşandığını ve bu gemi geçişlerinin 860'ının petrol dahil olmak üzere tehlikeli yük taşıyan tankerler olduğunu belirterek, bu gemilerle 18 milyon 282 bin 121 tonu tehlikeli yük olmak üzere 47 milyon 343 bin 491 ton yük taşındığını kaydetti. Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 34 bin 646'ya ulaştı. Bu gemi geçişlerinde 7 bin 791 tehlikeli yük tankeri ile 157 milyon 5 bin 205 tonu tehlikeli yük olmak üzere toplam 453 milyon 746 bin 887 ton yük taşındı" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEN GEMİ SAYISI YÜZDE 7,1 ARTTI'

İstanbul Boğazı'ndan ise eylül ayında geçen gemi sayısının 3 bin 302 olduğunu ve bu gemilerin 785'inin tehlikeli yükler taşıyan tankerler olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 15 milyon 307 bin 99 tonu tehlikeli yük olmak üzere 35 milyon 473 bin 199 ton yük taşındığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 31 bin 161, tehlikeli yük taşıyan tanker sayısı ise 7 bin 302 olarak gerçekleşti. Bu dönemde 137 milyon 623 bin 581 tonu tehlikeli olmak üzere toplam 342 milyon 936 bin 330 ton yük taşındı" değerlendirmesinde bulundu.