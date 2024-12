2024'te İklim Krizi: Rekor Sıcaklık ve Artan Riskler

Güncel

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin etkilerinin 2024'te dünyayı etkisi altına aldığını, bu yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olmasının beklendiğini bildirdi.

WMO, 2024'teki iklim olaylarının etkisine ilişkin yıl sonu raporunu yayımladı.

Raporda, "İklim değişikliğinin etkileri 2024'te dünyayı etkisi altına aldı. Bu dağ zirvelerinden okyanus derinliklerine, topluluklara, ekonomilere ve çevreye kadar uzanan bir dizi etkilere neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Bu yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olmasının beklendiğine işaret edilen raporda, sera gazı seviyelerinin rekor seviyelere ulaşmaya devam ettiği ve gelecekte daha fazla sıcaklığın yaşanmasına neden olacağı bildirildi.

Raporda, "Küresel sıcaklıkların artması, aşırı sıcaklık olaylarının daha sık ve şiddetli hale gelmesiyle, aşırı sıcaklık risklerini ele almak için gelişmiş uluslararası iş birliğine olan ihtiyaç artıyor. 15 uluslararası kuruluşun yanı sıra 12 ülke ile bazı akademik ve sivil toplum kuruluşunu temsil eden bir uzman grubu, artan aşırı sıcaklık tehdidiyle mücadele için koordineli bir çerçeve geliştirmek üzere 17-19 Aralık tarihleri ??arasında WMO merkezinde bir araya geldi." bilgileri paylaşıldı.

WMO'daki bu toplantının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in aşırı sıcaklık konusundaki "eylem çağrısına" yanıt olduğu da bildirildi.

"Daha güvenli bir gezegen istiyorsak, hemen harekete geçmeliyiz"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise görevinin ilk yılında, iklimin durumuyla ilgili tekrar tekrar "kırmızı alarm uyarıları" yayımladığını hatırlattı.

Saulo, "WMO 2025'te 75'inci yıl dönümünü kutluyor. Mesajımız 'daha güvenli bir gezegen istiyorsak, hemen harekete geçmeliyiz' olacak. Bu bizim sorumluluğumuz. Bu ortak ve küresel bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Isınmanın her bir derecesinin önemli olduğunu vurgulayan Saulo, bu durumun iklimin etkilerini ve risklerini artırdığını kaydetti.

Saulo, "İklim değişikliği, aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve etkisi şeklinde neredeyse her gün gözlerimizin önünde yaşanıyor. Bu yıl rekor kıran yağışlar ve sel olayları ve birçok ülkede korkunç can kayıpları gördük ve bu da her kıtadaki insanlar için yürek parçalayıcı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tropikal siklonların korkunç bir insani ve ekonomik kayba neden olduğunu vurgulayan Saulo, "Yoğun sıcaklık düzinelerce ülkeyi kavurdu ve sıcaklıklar birçok durumda 50 dereceyi aştı. Orman yangınları yıkıma yol açtı." ifadelerini kullandı.