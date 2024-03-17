2024 TUS ve STS Tıp Sınavlarının Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları Adayların Erişimine Açıldı - Son Dakika
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2024 TUS ve STS Tıp Sınavlarının Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları Adayların Erişimine Açıldı

ÖSYM, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açıkladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca sınav sorularına erişebilecekler. Soru kitapçığı görüntüleme süresi ise 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.

17.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:21
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024- STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA

27 Mart, STS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 TUS ve STS Tıp Sınavlarının Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları Adayların Erişimine Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 TUS ve STS Tıp Sınavlarının Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları Adayların Erişimine Açıldı - Son Dakika
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