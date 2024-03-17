Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024- STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.
Son Dakika › Güncel › 2024 TUS ve STS Tıp Sınavlarının Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları Adayların Erişimine Açıldı - Son Dakika
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