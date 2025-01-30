2024'ün Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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2024'ün Yılın Kareleri Oylaması

2024\'ün Yılın Kareleri Oylaması

İstanbul'da Ermeni liderler, 2024'ün önemli fotoğraflarını seçmek için oylama yaptı.

30.01.2025 14:47
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İstanbul'daki Ermeni dini liderleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Maşalyan, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber"de Ali Jadallah'ın "O Bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur deryası", "Günlük Hayat"ta Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ve "Spor"da Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" isimli fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ve her birinde yaşam anının yakalandığını ifade eden Maşalyan, "Her fotoğrafın, her insanda bıraktığı bir etki, yankılanma var. Ben de benim gözüme çarpanları seçtim. Bu fotoğrafları çekerken bazen belli ki hayatlarını tehlikeye atan fotoğrafçılar var. Onları tebrik ediyorum öncelikle, orada bulundukları için. Çünkü biz her şeyi hayatta göremiyoruz, her köşeye giremiyoruz." dedi.

Maşalyan, "Fotoğraf sanatı artık çok ucuzladı çünkü herkesin cebinde fotoğraf makinesi var. Ancak yine de bakan göz önemli. O göz bir şeyleri yakaladığında, güzelliği ya da ilginç anı yakaladığında onu başkalarına sunabilir. Sizleri de tebrik ediyorum. Eminim ki bu bir farkındalık yaratma projesi. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Duygulandıran fotoğraf

Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ise "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber"de Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da da Adem Kutucu'nun "Ata sporu" isimli fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde seçtiği fotoğrafı değerlendiren Kazancıyan, bu fotoğraf karşısında çok duygulandığını söyledi.

Kazancıyan, "Bana Lübnan Savaşı'nın ilk senelerini yaşattı. Burada düşünceli bir anne görüyoruz. Bu yuvayı, bu evi nasıl yeniden kuracağız diye düşünüyor. Binalar yıkılır ama canlar geri dönmez. Kim bilir kimi kaybetti bu savaşta. Bir hüzün var, duygu var bu fotoğrafta. En önemlisi o duygunun bize aktarılması. Bu fotoğrafçının bir hedefi de var, bu anneyle beraber olalım diyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Türkiye, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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