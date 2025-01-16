2024 Yılı Kareleri Oylaması

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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yeniyol ve Üzgün AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını oylayan Yeniyol, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" isimli fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

Oylamada birbirinden güzel karelerin yer aldığını aktaran Yeniyol, AA personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

Üzgün ise Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Üzgün, "Spor" kategorisinde Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.