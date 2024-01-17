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2024 Yılında Artan Otobüs Kazaları Nedeniyle Uzmanlar Uyarıyor - Son Dakika
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2024 Yılında Artan Otobüs Kazaları Nedeniyle Uzmanlar Uyarıyor

Mersin'deki otobüs kazasının ardından, trafik kazalarının artışıyla ilgili endişeler artıyor. Şoförlerin tecrübesizlikten, uzmanların ise aşırı hızdan şikayetçi olduğu otobüs kazalarıyla ilgili Trafik Uzmanı Alpay Lök, risklerin yönetilmemesinin temel sebep olduğunu belirtti. Araç takip sisteminin etkin kullanılması ve hız sınırlayıcıların devreye alınması gerektiğini vurgulayan Lök, kazaların en yoğun olduğu ayların Ocak ve Şubat olduğunu da söyledi.

2024 Yılında Artan Otobüs Kazaları Nedeniyle Uzmanlar Uyarıyor
17.01.2024 - 10:45,
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MERSİN'de meydana gelen otobüs kazasının ardından, gözler bir kez daha 2024 yılında da yükselişini sürdüren trafik kazalarına çevrildi. Bu kazaların nedenleri sorgulanırken, öne çıkan otobüs kazaları ile ilgili şoförler tecrübesizlikten, uzmanlar ise aşırı hızdan şikayetçi oldu. Ölümlü ve büyük kazaların birçoğuna konu olan şehirlerarası otobüs kazalarına ilişkin Trafik Uzmanı Alpay Lök, "Temel sebep risklerin yönetilmemiş olması. Bunların arasında otobüslerin hızları var. Araç takip sisteminin beklenen yararı gösterebilmesi için araç üzerindeki bütün elektronik güvenlik sistemlerinin hız sınırlayıcılar dahil çalışması lazım" dedi. Otobüs şoförleri ise kazaların ana sebebi olarak meslektaşlarının bir kısmının tecrübesiz olduğuna dikkat çekti.

2024 yılının ilk günlerinde de devam eden trafik kazaları dikkat çekiyor. Yükselişini sürdüren kazaların birçoğunda da şehirlerarası otobüsler yer alıyor. Dün de Mersin- Antalya D 400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Şehirlerarası ulaşımı sağlayan yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların temel nedeni olarak Trafik Uzmanı Alpay Lök, hız sınırlayıcıların devre dışı bırakılmasını gösterdi. 1 Ocak itibarıyla şehirlerarası otobüslerde zorunlu hale gelen araç takip cihazlarıyla ilgili Lök, "Araç takip sisteminin beklenen yararı gösterebilmesi için araç üzerindeki bütün elektronik güvenlik sistemlerinin, hız sınırlayıcılar dahil çalışması lazım" ifadelerini kullandı. Şoförler ise kazaların nedeni olarak tecrübesiz meslektaşlarını gösterdi.

Yeni sistemle hem bakanlığın hem de firma yetkililerinin adım adım takip edebildiği cihazları kullanan otobüs firması hareket merkezi sorumlusu Cumhur Kahveci ise, "Olumsuzluk durumlarında bakanlık da bize talepte bulunuyor. Kendisi de takip ediyor. Bu şekliyle kazaları minimuma indirmek için işe yarayacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

"OCAK-ŞUBAT AYLARI KAZALARIN EN YOĞUN OLDUĞU AYLAR"

Trafik Uzmanı Alpay Lök kazaların yaşanmasıyla ilgili, "Temel sebep risklerin yönetilmemiş olması. Bunların arasında otobüslerin hızları var. Otobüslerde ve kamyonlarda hız sınırlayıcılar var, bunlar otobüsler için 100'e ayarlı fakat ne yazık ki bunlar hep iptal ediliyor ve bu denetlenmiyor. Sürücülerin çalışma süresi var, takografla bu denetleniyor fakat burada çeşitli sabunlamalar yapılabiliyor. Özellikle kışın gerekli olan kış lastiği mevzuatında da sıkıntılarımız var. Ocak ve Şubat ayları özellikle otobüs kazalarının en yoğun olduğu aylar, sebebi de düşük sıcaklıklar" dedi.

"HIZ SINIRLAYICILARIN DEVREYE ALINMASI LAZIM"

Lök, "Hız sınırlayıcıların devreye alınması lazım. Genelde otoyollarda 2022'de yapılan otomobiller için hızların artırılması kararından geri adım atılmalı çünkü bütün dünyada otoyollarda hız düşürülüyor. Şu andaki araç muayenemiz Avrupa seviyesinde değil. Kış lastiği mevzuatında noksanlarımız var. Otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takması lazım. Eğer kazayı önleyemiyorsanız, emniyet kemeriyle yaralanmaların ve ölümleri azaltabilir ya da önleyebilirsiniz. Her güvenlik sistemi işe yarar. Araç takip sisteminin beklenen yararı gösterebilmesi için araç üzerindeki bütün elektronik güvenlik sistemlerinin hız sınırlayıcılar dahil çalışması lazım" ifadelerini kullandı.

"TAKİP SİSTEMİNİN, KAZALARI MİNİMUMA İNDİRMEK İÇİN İŞE YARAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yola çıkan araçlarını takip sistemi üzerinden sürekli kontrol ettiklerini belirten otobüs firması sorumlusu Cumhur Kahveci de, "Her zaman araçların hızını, duraklama süresini, rotanın dışına çıkıp çıkmadığını, nerede durduğunu 7-24 anlık olarak izlemekteyiz. Olumsuzluk durumlarında bakanlık da bize talepte bulunuyor. Kendisi de takip ediyor. Bu şekliyle kazaları minimuma indirmek için işe yarayacağını düşünmekteyiz. Kaptanların daha güvenli sürüşünü yaparak, kamera sistemleriyle izlememizle ve kilometre hızlarını kontrol ederek, bu şekilde takip ediyoruz. Yorgunluk, uykusuzluk bu sebeplerden dolayı biz de kaptanlarımızı sürekli izlemekteyiz" şeklinde konuştu.

ŞOFÖRLER TECRÜBESİZ MESLEKTAŞLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Otobüs şoförü Mahfuz İnanç, "Her şeyden öte yaptığın işin ne kadar riskli olduğunun insanlar farkına varamıyor. Aşırı hızdan ve dikkatsizlikten dolayı bu olaylar yaşanıyor. Şoförler yeteri kadar eğitim alamıyor, meslektaşlarımızın çoğu tecrübesiz" dedi.

Otobüs şoförü Emin Taş da, "Kazalar yoldan ve yağıştan kaynaklanıyor. Şoförlerden dolayı değil, yazın bu kazalar olmuyor" dedi.

Otobüs şoförü Ümit Karaaslan ise "Son zamanlarda olan trafik kazalarının nedeni şoförün yetişmemesi, tecrübesizlik. Bir de kış şartlarına göre araçların kullanılmaması. Yol ve hava şartlarına göre kullanmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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