2024 YKS Adaylarından Eğitim Bilgisi Kontrolü ve Seçme İşlemi - Son Dakika
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2024 YKS Adaylarından Eğitim Bilgisi Kontrolü ve Seçme İşlemi

2024 YKS Adaylarından Eğitim Bilgisi Kontrolü ve Seçme İşlemi

ÖSYM, 2024 YKS'ye giren adayların eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve seçme işlemini yapmaları gerektiğini duyurdu. Adaylar, 28 Haziran saat 16.00'a kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden eğitim bilgilerini kontrol edebilecek ve seçimlerini yapabileceklerdir.

24.06.2024 11:52
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(ANKARA) - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), YKS'ye girenlerin eğitim bilgilerini kontrol etmesi ve eğitim bilgisi seçme işleminin başladığını ve 28 Haziran saat 16.00'a kadar devam edeceğini duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı YKS'ye giren adayların eğitim bilgilerini kontrol etmesi ve eğitim bilgisi seçme işlemini yapmaları gerektiği kaydedildi. Adaylar 24-28 Haziran tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol edebilecek ve bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2024 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2024-YKS değerlendirme işlemlerinde adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2024-YKS'ye başvuran adayların 24-28 Haziran 2024tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelleadresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2024tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 24-28 Haziran 2024tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelleadresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2024 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran 2024tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri28 Haziran 2024 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran 2024tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır. OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

2024-YKS adaylarına önemle duyurulur."

Kaynak: ANKA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 YKS Adaylarından Eğitim Bilgisi Kontrolü ve Seçme İşlemi - Son Dakika

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