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2024-YKS Başvuruları Başladı

2024-YKS Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular başladı. Başvurular 26 Şubat'a kadar alınacak olup, sınav 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavda Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilirler. Detaylı bilgilere 2024-YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabilir.

01.02.2024 12:39
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 26 Şubat'a kadar alınacak.

YKS kapsamında, 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

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