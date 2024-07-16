2024-YKS Sonuçlarına Göre Matematik ve Fen Testlerinde Düşük Doğru Yanıt Ortalamaları - Son Dakika
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2024-YKS Sonuçlarına Göre Matematik ve Fen Testlerinde Düşük Doğru Yanıt Ortalamaları

2024-YKS Sonuçlarına Göre Matematik ve Fen Testlerinde Düşük Doğru Yanıt Ortalamaları

2024-YKS sonuçlarına göre öğrencilerin matematik ve fen testlerinde doğru yanıt ortalamalarının düşük olduğu belirlendi. TYT'de matematik ortalaması 7,9, fen bilimleri ortalaması 3,4 olarak kaydedildi. AYT'de ise matematik ortalaması 5,5, fizik ortalaması 2,2, kimya ortalaması 1,4 ve biyoloji ortalaması 2,3 olarak belirlendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, kadın adayların Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde erkek adaylara göre daha yüksek doğru cevap ortalamasına sahip olduğunu, matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların daha yüksek doğru cevap ortalamasına sahip olduğunu açıkladı.

16.07.2024 10:27
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(ANKARA) - 2024-YKS sonuçlarına göre öğrencilerin matematik ve fen testlerinde doğru yanıt ortalamalarının düşük olduğu göze çarptı. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) matematik ortalaması 40 sorudan 7,9; fen bilimlerinde 20 sorudan 3,4; Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) matematik  ortalaması 40 soruda 5,5, AYT fen bilimleri testi ortalamaları fizikte 14 soruda 2,2, kimyada 13 soruda 1,4 ve biyolojide 13 soruda 2,3 olarak belirlendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek, Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu" dedi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla ÖSYM'de basın toplantısı düzenledi. YKS'ye ilişkin verileri paylaşan Ersoy, üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen soru bulunmadığını bildirdi.

Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha fazla

ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıkladığı bilgilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi. AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 aday sınava katıldı, 243 bin 203 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) ise başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90'ı sınava katıldı, 62 bin 294 aday sınava girmedi.

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'i, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,16'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84'ü, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 90,64'ü ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69'u, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 78,19'u oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğu belirlendi.

YKS soru dağılımları

YKS'nin birinci oturumdaki TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi.

İkinci oturumdaki AYT'de; Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi.

Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.

Testlerin ortalamaları

YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin ÖSYM Başkanı Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"2024-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması; 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324 olmuştur. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu(6 soru) alt testinde 1,275 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olarak gerçekleşmiştir."

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek, Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı."

Kaynak: ANKA

Bayram Ali Ersoy, Ösym, AYT, TYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YKS Sonuçlarına Göre Matematik ve Fen Testlerinde Düşük Doğru Yanıt Ortalamaları - Son Dakika

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