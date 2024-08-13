2024-YKS Yerleştirme İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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2024-YKS Yerleştirme İstatistikleri Açıklandı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistiklerine göre, Türkiye'deki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına 987 bin 388 aday yerleşti, 23 bin 738 kontenjan boş kaldı.

13.08.2024 13:27
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2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistiklerine göre, Türkiye'deki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına 987 bin 388 aday yerleşti, 23 bin 738 kontenjan boş kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı.

Buna göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adayın 1 milyon 670 bin 205'i tercih yapma hakkını elde etti.

Bu hakkı kazanan adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 987 bin 388 oldu.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı.

Öğrenim durumuna göre yerleşen aday sayıları

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, 2024-YKS'de son sınıf düzeyinde tercih yapan 535 bin 331 adaydan 351 bin 204'ü bir yükseköğretim programına yerleşti.

Bu adayların 191 bin 626'sı lisans, 139 bin 126'sı ön lisans, 20 bin 452'si AÖF programlarında öğrenim görme hakkı kazandı.

Önceki yıllarda bir programa yerleşememiş ve bu yıl tercih hakkı kazanan 760 bin 62 adaydan 407 bin 983'ü bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşti.

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 102 bin 795 adayın 23 bin 14'ü lisans, 44 bin 461'i ön lisans, 35 bin 320'si AÖF programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 95 bin 802 adayın 29 bin 198'i lisans, 32 bin 958'i ön lisans, 33 bin 646'sı AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl tercih hakkı elde eden 29 bin 604 adayın ise 3 bin 932'si lisans, 8 bin 107'si ön lisans, 17 bin 565'i AÖF programlarını kazandı.

Okul türlerine göre yerleşen aday sayıları

ÖSYM'nin paylaştığı istatistiklerde okul türlerine göre yerleşen aday sayılarına da yer verildi.

Buna göre, okul türlerine bakıldığında yerleştirme puanı hesaplanan düz lise öğrencisi 555 bin 53 adayın 182 bin 993'ü, Anadolu lisesi öğrencisi 930 bin 10 adayın 350 bin 62'si herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı.

Fen liselerinden 60 bin 434 adayın 30 bin 985'i, özel fen liselerinden 33 bin 124 adayın 17 bin 319'u ön lisans veya lisans programlarına yerleşti.

Yabancı dil ağırlıklı liselerdeki 5 bin 319 adaydan 2 bin 483'ü, özel liselerdeki 19 bin 972 adaydan 7 bin 878'i ve yabancı dilde eğitim veren özel liselerden 198 bin 337 adaydan 95 bin 256'sı herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirildi.

İmam hatip liselerinde ise 252 bin 377 adaydan 162 bin 716'sı tercih yaptı. Tercih yapanlardan 96 bin 98'i üniversite öğrencisi olmaya hak kazandı. 41 bin 511'i lisans, 29 bin 510'u ön lisans programlarına yerleşirken 25 bin 77 öğrenci AÖF programlarını kazandı.

Kaynak: AA

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