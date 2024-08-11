2024-YÖKDİL/2 Sınavı Yapıldı - Son Dakika
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2024-YÖKDİL/2 Sınavı Yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-YÖKDİL/2 sınavı, 81 il ve 87 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavda adaylara İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sorular yöneltilirken, sonuçlar 29 Ağustos'ta açıklanacak.

11.08.2024 13:58
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) yapıldı.

Sınav, 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 101 bin 96 adayın başvurduğu 2024-YÖKDİL/2 sınavında İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav, 13.15'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024-YÖKDİL/2 Sınavı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-YÖKDİL/2 Sınavı Yapıldı - Son Dakika
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