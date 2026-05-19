2025-2026 Futbol Sezonu Tescil Edildi

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025 - 2026 sezonunu tescil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2025 – 2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tescil edildiği bildirildi.

Buna göre Galatasaray Trendyol Süper Ligi şampiyonu olurken, Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig'e düştü.

Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor ve Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bursaspor ile play–off sonucunda Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Trendyol 1. Lig'e yükselirken, Beyaz Grup'ta son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor Futbol, Karaman Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 ile Kırmızı Grup'ta son 3 sırada yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol, Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor Nesine 3. Lig'e düştü.

Nesine 3. Lig'de 1. Grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 2. Grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, 3. Grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor, 4. Grupta 1. sırada yer alan Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü ile play–off sonucunda Çorlu Spor 1947 ve 52 Orduspor Futbol Kulübü takımları Nesine 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta son 4 sırada yer alan Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirnespor, 2. Grup'ta son 4 sırada yer alan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe, Türk Metal 1963 Spor, 3. Grup'ta son 4 sırada yer alan Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayeli Spor Kulübü, Giresunspor, 4. Grup'ta son 4 sırada yer alan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, Afyonspor Kulübü, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Nazilli Spor, takımları da Bölgesel Amatör Lig'e düştü.