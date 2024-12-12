2025 Bütçeleri Kabul Edildi - Son Dakika
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2025 Bütçeleri Kabul Edildi

TBMM'de Enerji, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlıkları'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

12.12.2024 00:43
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da saat 11.00'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Bütçeleri Kabul Edildi - Son Dakika

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