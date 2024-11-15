2025 Eğitimi Bütçesi Onaylandı

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 2025 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin özel bütçe, bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları kabul edildi.