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2025'in İlk 27 Günü En Sıcak Günler Kaydedildi

2025\'in İlk 27 Günü En Sıcak Günler Kaydedildi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Önol, 2025 yılının Ocak ayının ilk 27 gününün dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak günler olduğunu açıkladı. 2024'ün ardından gelen veriler, 2025'in sıcaklık rekorları kırmaya devam edeceğini gösteriyor.

31.01.2025 13:51  Güncelleme: 13:53
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İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, 2025'in ilk 27 gününün, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ilk 27 gün olduğunu belirterek, "2025'in ilk ayı da küresel ölçekte ölçülmüş 'en sıcak ocak' olma yolunda" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de en sıcak yıl olarak kayıtlara geçen 2024'ün ardından 2025'in ilk verileri açıklandı. 2024, Türkiye'de son 53 yılın, dünyadaysa son 75 yıllık ölçüm tarihinin en sıcak yılı oldu. 2025 yılının ilk ayı, 2024'ü de geride bıraktı. İklim Değişikliği Enstitüsü'nün (Climate Change Institute) ölçümlerine göre, 2025 yılı ocak ayının ilk 27 günü, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ilk 27 gün olarak açıklandı. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, "2025 yılının ilk 27 günü, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak ilk 27 gün. 27'sine kadar ortalama, önceki rekor olan 2024'ün başlangıcından 0,11 derece daha sıcak. Artık Ocak 2025'in küresel olarak kayıtlardaki en sıcak ay olacağı kesin. Ancak İngiltere, güneye kayan jet akımı nedeniyle ocak ayı boyunca genel ortalamanın altında sıcaklıkların görüldüğü birkaç yerden biriydi. 2025'in ilk ayı da küresel ölçekte ölçülmüş 'en sıcak ocak' olma yolunda" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2025'in İlk 27 Günü En Sıcak Günler Kaydedildi - Son Dakika

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