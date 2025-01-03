2025 Memur ve Emekli Maaş Artışları Belirlendi - Son Dakika
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2025 Memur ve Emekli Maaş Artışları Belirlendi

2025'te memur ve emekli maaşları %11,54 artarak en düşük memur maaşı 43.726 TL olacak.

03.01.2025 11:49
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Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

UNVANLAR

DERECE

NET GÖREV AYLIĞI

2024 Temmuz-Aralık(TL)

2025 Ocak-Haziran (TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

59.467

66.358

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

40.817

45.555

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

52.568

58.663

ÖĞRETMEN

1/4

47.433

52.935

BAŞKOMİSER

3/1

57.784

64.481

POLİS MEMURU

8/1

52.816

58.938

UZMAN DOKTOR

1/4

97.836

109.154

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)

5/1

47.909

53.465

MÜHENDİS

1/4

60.663

67.691

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)

11/1

42.313

47.224

PROFESÖR

1/4

86.378

96.374

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

57.243

63.877

VAİZ

1/4

49.582

55.332

AVUKAT

1/4

57.028

63.637

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Güncel, Memur, Kamu, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Memur ve Emekli Maaş Artışları Belirlendi - Son Dakika

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