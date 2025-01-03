2025 Memur ve Emekli Maaş Artışları Belirlendi

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Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörüldü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 11,54 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

UNVANLAR DERECE NET GÖREV AYLIĞI 2024 Temmuz-Aralık(TL) 2025 Ocak-Haziran (TL) ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 59.467 66.358 MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 40.817 45.555 UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 52.568 58.663 ÖĞRETMEN 1/4 47.433 52.935 BAŞKOMİSER 3/1 57.784 64.481 POLİS MEMURU 8/1 52.816 58.938 UZMAN DOKTOR 1/4 97.836 109.154 HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1 47.909 53.465 MÜHENDİS 1/4 60.663 67.691 TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1 42.313 47.224 PROFESÖR 1/4 86.378 96.374 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 57.243 63.877 VAİZ 1/4 49.582 55.332 AVUKAT 1/4 57.028 63.637

Kaynak: AA