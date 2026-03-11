2025 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması" kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamaların, 24 Kasım 2025'te gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başladığı belirtilen açıklamada, "Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında gerçekleştirilen atama sonrası boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, adayların, atama sonuçlarına "pbs.meb.gov.tr/sonuc" adresinden e-Devlet şifreleriyle erişebileceği belirtildi.