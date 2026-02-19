2025\'te 3115 Yabancı Gemi Denetlendi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gemi denetim faaliyetleri kapsamında, 2025 yılında limanlara uğrak yapan toplam 3 bin 115 yabancı bayraklı gemiye denetim yaptıklarını belirterek, "Bu gemilerden 486'sı denetim uzmanlarımız tarafından sefere izin verilmeyerek tutuldu" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Uyguladığımız gemi denetim mekanizmaları denizlerimizde can, mal ve seyir emniyetini sağlanmasının yanı sıra deniz çevresinin korunmasında da belirleyici bir rol üstleniyor. Denetim faaliyetleri sayesinde hem yabancı gemilerin hem de Türk gemilerinin teknik ve operasyonel standartları yükseltiliyor"

dedi.

'TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN TUTULMA ORANI YÜZDE 2,32'

Paris Mutabakat Zaptı (MoU) ve diğer memorandumlar kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin, deniz ticareti açısından standart üstü gemiler için önemli kolaylıklar sağladığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Türk gemilerinin 2008 yılından bu yana Paris MoU'nun en yüksek performans gösteren gemiler listesinde yer aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Türk bayrağı, Paris Mutabakat Zaptı Beyaz Listesi'ndeki güçlü konumunu bu yıl da sürdürdü. 2025'te 215 Türk bayraklı gemi, birçoğu Avrupa Birliği ülkesi olan Paris Mou ülkelerinde denetlendi. 5 gemi tutulurken, tutulma oranı yüzde 2,32 olarak kaydedildi. Bu oran Paris MoU genel ortalaması olan yüzde 4,03'ün yarısına yakındır. Bu çerçevede çok başarılı bir denetim periyodu geçirdik. 2025 yılı performanslarının da değerlendirileceği Paris MoU yıllık raporunda Türk bayrağımızın daha üst performans sırasında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, uygulanan risk bazlı denetim yaklaşımı sayesinde gemilerin standartlarının daha da yukarı taşındığını belirterek, denizlerde emniyet seviyesini yükseltmek için risk odaklı denetim kapasitesini sürekli geliştirdiklerini bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda liman başkanlıkları tarafından Türk bayraklı gemilere uygulanan ön sörvey uygulamalarının bu süreçte önemli katkı sağladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılında uluslararası sefer yapan 960 Türk bayraklı gemiye ön sörvey denetimi gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinde küresel bir güç olduğunu, bu gücün önemli unsurlarından biri olan Türk gemi filosunun dünyanın neresinde olursa olsun desteklenmeye devam edildiğini vurguladı.

'EN FAZLA GEMİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREN ÜLKE'

Türkiye'nin yalnızca bir bayrak devleti değil, aynı zamanda sahip olduğu yük ve liman kapasitesiyle bölgenin en güçlü liman devletlerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bunun beraberinde önemli sorumluluklar getirdiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Yapılan planlamalar doğrultusunda, tarafı olduğumuz memorandumlar kapsamında 2025 yılında limanlarımıza uğrak yapan toplam 3 bin 115 yabancı bayraklı gemiye liman devleti denetimi gerçekleştirdik. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle bu gemilerden 486'sı, gemide çalışma tecrübesine sahip denetim uzmanlarımız tarafından sefere izin verilmeyerek tutuldu. Bu rakamlar, bölgemizde en fazla gemi denetimi gerçekleştiren ülke konumunda olmamızı sağladı. Yalnızca uluslararası değil, ulusal sefer yapan Türk bayraklı gemilerde de standartların yükseltilmesi amacıyla 2025 yılında 583 gemiye program dışı denetim gerçekleştirdik" dedi.