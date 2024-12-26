2025\'te Enerji Cezaları Artıyor

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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı.

Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10'uncu Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kanunda öngörülen idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı. İlgili kanuna göre 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları 12 bin 835 TL ile 1 milyon 292 bin 412 TL arasında değişecek.