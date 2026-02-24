2025'te Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
2025'te Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı

24.02.2026 10:29
2025'te evlenen çift sayısı 552 bin, boşanan çift sayısı ise 193 bin oldu. Gaziantep öne çıktı.

(ANKARA)  - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2025 yılında 552 bin 237, boşanan çiftlerin sayısı ise 193 bin 793 oldu. Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 7,76 ile Gaziantep, kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il ise binde 3,28 ile İzmir oldu.

TÜİK, 2025 yılı evlenme ve boşanma verilerini açıkladı.

Buna göre, evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2024 yılında binde 6,67 iken 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı, 2024 yılında binde 2,21 iken 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5 iken kadınlarda 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu

Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.

Yabancı damatların sayısı 5 bin 347 iken yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 646 oldu

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2025 yılında 5 bin 347 olup toplam damatların yüzde 1,0'ını oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 28 bin 646 olup toplam gelinlerin yüzde 5,2'sini oluşturdu.

Yabancı damatlar ve gelinlerde Suriyeliler birinci sırada

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 20,9 ile Suriyeli damatlar birinci sırada yer aldı. Suriyeli damatları yüzde 18,8 ile Alman damatlar ve yüzde 5,0 ile Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 13,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Bu gelinleri yüzde 13,7 ile Özbek gelinler ve yüzde 9,6 ile Faslı gelinler izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu

Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.

Boşanmaların yüzde 34,0'ı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 34,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 191 bin 371 çocuk etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2025 yılında 193 bin 793 çift boşanırken 191 bin 371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2025 yılında yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü babaya verildi.

Kaynak: ANKA

Gaziantep, Evlilik, Güncel, Son Dakika

