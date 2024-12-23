2025\'te Markaların Gündem Maddeleri: Sorumlu Kimlik, Yapay Zeka ve Kriz Yönetimi

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İZMİR merkezli marka ve itibar danışmanlığı şirketi RT Brand Atelier'nin Kurucusu ve İletişim Stratejisti Ali Rıza Tunçer markaları gelecek yıl bekleyen gündemleri ve bunlara karşı alabilecekleri önlemleri sıraladı. İş profesyonellerinin 2025'teki ajandalarının ilk üç sırasında sorumlu marka kimliği ve sürdürülebilirlik, yapay zeka ve etkili kriz yönetimi başlıklarının yer aldığını belirten Tunçer markaları gelecek yıl bekleyen gündemleri ve bunlara karşı alabilecekleri önlemleri sıraladı.

Ali Rıza Tunçer, "Günümüzde markaların sadece finansal başarıları değil, aynı zamanda toplum üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlik pratikleri de tüketiciler tarafından yakından izleniyor. Markaların bu yeni tüketici beklentilerini karşılamalarına ve hedef pazarlarında itibarlarını koruyarak anlamlı başarılar elde etmelerine yardımcı oluyoruz. 2025 vizyonumuz, markaların küresel pazarda öne çıkmaları için yenilikçi stratejiler geliştirmelerine olanak tanımak ve onları bu dinamik pazar koşullarına adapte etmek. Bunu yaparken, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken destek ve rehberliği de sağlıyoruz" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA, STRATEJİK ORTAĞIMIZ OLACAK'

2025'te iş dünyasında üç önemli başlığın öne çıkacağını aktaran Tunçer, "Bunların ilk sırasında sorumlu marka kimliği ve sürdürülebilirlik bulunuyor. Küresel tüketicilerin çevresel ve sosyal sorumluluk konusunda artan beklentileri, markalar için stratejik bir öncelik haline geliyor. Çünkü artık markaların tüketicilerin artan çevresel ve sosyal sorumluluk beklentilerine yanıt verme şekilleri, itibarları ve pazar pozisyonları üzerinde doğrudan rol oynuyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, tüketici güvenini ve marka sadakatini artırmanın anahtarı oluyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve teknolojik yeniliklerin entegrasyonuna dair de konuşan Tunçer şöyle devam etti:

"Yapay zeka ve veri analitiği, 2025'te markalar için sadece araç değil, aynı zamanda stratejik ortaklar haline gelecek. Bu teknolojiler, özellikle yapay zeka, markalar için korkulu rüya olmaktan çıkıp süreçlerdeki en yakın yardımcılarına dönüşmeli. 2025 yılında yapay zeka ve veri analitiği entegrasyonu çok daha ileri bir seviyeye taşınacak. Bu gelişmiş entegrasyon, markaların tüketici davranışlarını sadece anlamalarını değil, aynı zamanda bu davranışlardaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izlemelerini ve öngörmelerini sağlayacak."

'MARKALAR, OLASI RİSKLERE KARŞI KRİZ SİMÜLASYONU KULLANMALI'

Etkili kriz yönetimi ve iletişim stratejilerinin markalar için her zaman ilk üçte yer aldığını vurgulayan Tunçer, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"2024'te kamuoyu, özellikle de dijital mecralarda her gün yeni bir marka kriziyle uğraştı. Dijital dünyanın getirdiği riskler, markalar için daha önceden hazırlıklı olmanın, proaktif ve etkili kriz yönetimi stratejilerine sahip olmanın önemini artırıyor. 2025'te bu yetenekler, her zamankinden daha kritik bir hale gelecek. Markalar sosyal medya izleme araçları ve kriz simülasyonları kullanarak, olası riskleri önceden belirleyip, bu durumlara karşı etkili iletişim planları hazırlamalı. Biz de 2025 yılında markaların karşılaşacakları zorluk ve fırsatlar üzerine derinlemesine bir bakış açısı sunuyoruz."