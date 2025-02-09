2025 Ümmü Gülsüm Yılı İlan Edildi - Son Dakika
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2025 Ümmü Gülsüm Yılı İlan Edildi

Mısır, Ümmü Gülsüm'ün ölümünün 50. yılı dolayısıyla 2025'i 'Ümmü Gülsüm Yılı' olarak kutlayacak.

09.02.2025 13:16
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Mısır Kültür Bakanlığı, Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün ölümünün 50. yılı dolayısıyla 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Doğu'nun yıldızı", "Arapların annesi", "Mısır'ın dördüncü piramidi" gibi isimlerle de anılan, Mısır ve Arap müzik kültürünün tanınan sanatçısının vefat yıl dönümünde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Ahmed Fouad Hano, 60 yıllık kariyeri boyunca 300'den fazla şarkı kaydeden Ümmü Gülsüm'ün ölümünden 50 yıl sonra bile Arap dünyasında yankılanan zamansız sesiyle, Mısır'ın tarihini ve medeniyetini temsil etmeye devam ettiğini belirterek, "Ümmü Gülsüm, gurur duyduğumuz bir Arap ikonu, Mısır'ı tarihi ve medeniyetiyle ifade eden en iyi ses. Onun ruhunu sanatsal ve kültürel bir fenomen olarak canlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hano, etkinliklerle sanatçının müzik mirasını yeniden canlandırmayı, yeni nesillere sunmayı ve Gülsüm'ün sanatçılara bugün bile ilham vermeye devam eden bir müzisyen olduğunu vurgulamayı amaçladıklarına işaret ederek, "Bu etkinlik ayrıca vokal ve sanatsal yeteneklere sahip genç yetenekleri keşfetmek için bir fırsat sunuyor. Bu kutlamanın sadece geçmişin anılarının hatırlanması değil, otantik sanat ve yaratıcı değerlerin ruhuyla gelecekten ilham almaya bir davettir." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Şubat ayı boyunca devam edecek "Ümmü Gülsüm Müzik ve Şarkı Festivali", 3 Şubat'ta Gülsüm'ün doğum yeri Dakahlia'nın Tamay El Zahayra köyünde başladı.

Festival kapsamında belgesel, film, hikaye anlatma atölyesi, sanat sergisinin yanı sıra Mansoura Arap Müzik Topluluğu ve halk sanatları topluluklarının performansları yer aldı.

Etkinlikler kapsamında, Arap dünyasından bazı sanatçıların Ümmü Gülsüm'ün şarkılarını özgünlüklerini koruyarak çağdaş stillerde seslendireceği konserler düzenlenecek.

Şef Dr. Alaa Abdel Salam ve sanatçı Rehab Omar'ın katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te yer aldan Philharmony de Paris Tiyatrosu'nda konser gerçekleştirilecek.

Ayrıca Arap Müzik Enstitüsü'nde Ümmü Gülsüm'ü anımsatan genç şarkıcıları bulmak için "Discovering Umm Kulthum 2025" yetenek yarışması organize edilecek.

Kahire Uluslararası Kitap Fuarı da bu yıl Ümmü Gülsüm'e özel bir bölüm ayıracak. Bölümde müzik performansları ve ulusal kütüphane ve arşivinden nadir belge ve fotoğraflardan oluşan bir sergi ziyaretçilere sunulacak.

Kahire'deki Umm Kulthum Müzesi'nde ziyaretçiler, sanatçının kişisel eşyalarına, fotoğraflarına ve nadir ses kayıtlarına, şubat ayı boyunca ücretsiz erişim sağlayabilecek. Müzede ayrıca iki farklı konser de dinleyiciye sunulacak.

Naguib Mahfouz Müzesi'nde belgesel gösterimi ve söyleşisi, Beit Al-Aini Çocuk Yaratıcılık Merkezi'nde de çocuk atölyeleri düzenlenecek.

Ümmü Gülsüm kimdir?

Gerçek ismi Fatma el-Biltaci olan Ümmü Gülsüm, Mısır'da 1898'de dünyaya geldi, 3 Şubat 1975'de Kahire'de hayatını kaybetti.

Dekahliye ilinin Tamay Zahayra köyünde fakir bir ailede büyüyen Ümmü Gülsüm, kızların şarkı söylemeleri hoş karşılanmadığı için küçük yaşlarda çevre köylerde erkek kıyafetiyle ilahiler okuyarak, müzik hayatına adım attı.

1934'te kurulan Ulusal Mısır Radyosu'nun şarkılarına yer vermesiyle şöhret olan şarkıcı, Mısır kültürel mirasının en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2025 Ümmü Gülsüm Yılı İlan Edildi - Son Dakika

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