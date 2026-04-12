2025 Yılı Dünya Ahileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında düzenlenen 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni, Ankara'nın tarihi Musiki Muallim Mektebi salonunda yapıldı.

Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği ve Ahi Enstitüsü tarafından organize edilen törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ahmet Cevat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy, Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, tören kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcilerine ödüllerini takdim etti. Edirne'den süpürge ustası Hamdi Gaspar, Gaziantep'ten sedef ustası Muzaffer Demir ve Malatya'dan damascus ustası Yusuf Bayyiğit, ödüllerini Bakan Yardımcısı Aydın'ın elinden aldı.

Etkinlik kapsamında verilen ödüller şöyle:

Asırlık Markalara Vefa: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 1922 yılında Hacıbayram'da kurulan Gül Kuru Kahve'nin işletmecisi Mehmet Hamdi İngegül'e ödülünü takdim ederek küresel rekabette yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

-3. Nesil Mesleğini Yaşatanlar: Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çorum İskilip Dolma Evi ustası Mustafa Gençcan ile Gaziantep'te 1930'dan bu yana hizmet veren Kasap Halil Usta Fırınlı Et Lokantası ustası Abdullah Bakışgan'a ödüllerini takdim etti.

-Ankara'nın Hafızası: 21. Dönem Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, "Medya İletişim Aktivite" kategorisinde; Ankara'nın tarihi fotoğrafları ve Ahilik üzerine eserleriyle tanınan, Dericizade namıyla bilinen Faruk Küçük'e ödülünü verdi.

-Başarı Hikayeleri: Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy; Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongunlar, Zeki Bey Şirketler Grubu Başkanı Hayrullah Türker ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı'ya ödüllerini sundu.

-Sanat ve Ahilik Buluşması: Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Fehmi Çalmuk, "Mesleğini Sanatla Buluşturanlar" kategorisinde Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Bahri İlhan'ı ödüllendirdi.

-Afetin Esnafları kategorisinde Ödül Alan Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Mahmut Yücel'in ödülünü ise oda genel sekreteri Aziz Erdal Özel'e takdim edildi.