2025 Yılı Dünya Ahileri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
2025 Yılı Dünya Ahileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

12.04.2026 15:02  Güncelleme: 15:37
Ankara'da düzenlenen 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni'nde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcilerine ödüller verildi. Törene çeşitli siyasi ve toplumsal figürler katıldı.

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında düzenlenen 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödül Töreni, Ankara'nın tarihi Musiki Muallim Mektebi salonunda yapıldı.

Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği ve Ahi Enstitüsü tarafından organize edilen törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ahmet Cevat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy, Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, tören kapsamında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcilerine ödüllerini  takdim etti. Edirne'den süpürge ustası Hamdi Gaspar, Gaziantep'ten sedef ustası Muzaffer Demir ve Malatya'dan damascus ustası Yusuf Bayyiğit, ödüllerini Bakan Yardımcısı Aydın'ın elinden aldı.

Etkinlik kapsamında verilen ödüller şöyle:

Asırlık Markalara Vefa: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 1922 yılında Hacıbayram'da kurulan Gül Kuru Kahve'nin işletmecisi Mehmet Hamdi İngegül'e ödülünü takdim ederek küresel rekabette yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

-3. Nesil Mesleğini Yaşatanlar: Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çorum İskilip Dolma Evi ustası Mustafa Gençcan ile Gaziantep'te 1930'dan bu yana hizmet veren Kasap Halil Usta Fırınlı Et Lokantası ustası Abdullah Bakışgan'a ödüllerini takdim etti.

-Ankara'nın Hafızası: 21. Dönem Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, "Medya İletişim Aktivite" kategorisinde; Ankara'nın tarihi fotoğrafları ve Ahilik üzerine eserleriyle tanınan, Dericizade namıyla bilinen Faruk Küçük'e ödülünü verdi.

-Başarı Hikayeleri: Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy; Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongunlar, Zeki Bey Şirketler Grubu Başkanı Hayrullah Türker ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı'ya ödüllerini sundu.

-Sanat ve Ahilik Buluşması: Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Fehmi Çalmuk, "Mesleğini Sanatla Buluşturanlar" kategorisinde Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Bahri İlhan'ı ödüllendirdi.

-Afetin Esnafları kategorisinde Ödül Alan Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Mahmut Yücel'in ödülünü ise oda genel sekreteri Aziz Erdal Özel'e takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
SON DAKİKA: 2025 Yılı Dünya Ahileri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
