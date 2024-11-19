2025 Yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Komisyon\'da Kabul Edildi

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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN 2025 YILI BÜTÇESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonumuzun değerli üyelerine, milletvekillerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.