2025 YKS Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı

(ANKARA) - ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin aday sistemi üzerinden erişime açtı.

ÖSYM tarafından 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21 Haziran'da YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Cumartesi 10.15'te başlayacak sınav, 165 dakika sürecek. Sınav maratonunda 22 Haziran Pazar günü ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ile devam edecek. Yine 10.15'te başlayacak sınavın süresi 180 dakika olacak.

Öğleden sonra saat 15.45'te ise YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Sınavın süresi 120 dakika olacak. YKS'nin 1. oturumu olan TYT, tüm adaylar için zorunlu olacak. YKS'de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyen adayların ise AYT oturumuna katılmaları zorunlu. Öte yandan, dil puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyen adayların ise YDS oturumuna katılmaları zorunlu olacak.