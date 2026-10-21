2026 Dostluk Kentleri Konferansı Xi'an'da işbirliğini güçlendirme temasıyla başladı

2026 Dostluk Kentleri Konferansı Xi'an'da işbirliğini güçlendirme temasıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Dostluk Kentleri Konferansı, kentsel kalkınma için dostluk kentleri arasındaki işbirliğini güçlendirme temasıyla başladı. Konferansın açılış töreni 21 Ekim 2026'da Xi'an'da yapıldı.
Xİ'AN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Dostluk Kentleri Konferansı'nın açılış töreni, 21 Ekim 2026.
2026 Çin Uluslararası Dostluk Kentleri Konferansı, "Ortak Kentsel Kalkınma İçin Dostluk Kentleri Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi" temasıyla çarşamba günü Xi'an'da başladı. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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