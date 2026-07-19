2026 Dünya Kupası Finali New Jersey'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Dünya Kupası Finali New Jersey'de

19.07.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Arjantin, Metlife Stadı'nda final için mücadele edecek. Güvenlik önlemleri artırıldı.

2026 Dünya Kupası'nda finale kalan İspanya ile Arjantin takımları, bugün ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Metlife Stadı'nda kupayı ülkelerine götürmek için mücadele edecek.

Dünya Kupası boyunca "New York New Jersey Stadı" olarak da anılan 82 bin 500 kişilik Metlife Stadı'nda günler öncesinden olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün karşılaşmayı tribünden izleyecek olması nedeniyle ek güvenlik protokolleri, en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce futbolseveri ağırlayacak olan stadyumda ABD Gizli Servisi, federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleri girişte sıkı aramalar yaparken, stadyum civarında da binlerce görevli kuş uçurtmayacak.

Bilet fiyatları cep yakıyor

Maçı izlemek isteyen on binlerce kişinin stadyuma ulaşımı bugün günün ilk sınavı olacak. Stadyuma çoğunlukla toplu ulaşım ile gidilebileceği için New York ve New Jersey'deki tren ve otobüs istasyonlarından ek seferler düzenlenecek.

Taraftarların toplu ulaşım için 100 ila 150 dolar arasında ödeme yapması beklenirken yetkililer, yaşanacak yoğunluk nedeniyle gidiş ve dönüşte uzun beklemelere hazırlıklı olunması uyarısında bulunuyor.

Bugünkü final maçı için farklı internet sitelerinden satılan bilet fiyatları da cep yakıyor. Oyun alanına uzaklığı ve görüş açısına göre fiyatlar 7 bin ile 55 bin dolar arasında değişiyor.

Tüm bunların üstüne, devam eden sıcak havalar nedeniyle aniden bastırabilecek yaz yağmuru ihtimali de bugünkü karşılaşmada ortaya çıkabilecek sürprizler arasında yer alıyor.

"Fiyatlandırma açısından herkes için daha iyisini yapabilirlerdi"

İsmini Edgar olarak veren ve AA mikrofonuna konuşan Honduraslı futbol sever, maçı izlemeye çocuğu ile birlikte geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Bu bizim için bir tür hayatta yapılacaklar listesi gibi bir şey, bu yüzden burada olmaktan mutluyuz." dedi.

Edgar, hava durumu konusunda bir endişesi olmadığını belirtirken, ulaştı ve bilet maliyetleri için ise, "Bence fiyatlandırma açısından herkes için daha iyisini yapabilirlerdi." ifadesini kullandı.

Edgar'ın oğlu Kieran ise, bugünkü maçta kendisinin İspanya'yı, babasının ise Arjantin'i desteklediğini belirterek, "Bu benim ilk Dünya Kupası stadyumu ziyaretim, özellikle de final maçı için ilk defa geliyorum ve maçı izleyeceğim için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Dünya Kupası için Hollanda'dan bir hafta önce Boston'a gelen Timpers ailesinden Noah Timpers de "Bu, dahi çocuk Lamine Yamal ile efsane Lionel Messi'nin karşılaşması olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve neler olacağını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Noah'ın kardeşi Sim Timpers da ulaşım ve bilet bulma gibi zorluklar için, "Bilet bulmak ve benzeri şeyler her zaman zordur ve her şey mükemmel olamaz. Bu yüzden, böyle şeyleri kabullenip eğlenmeye çalışmak gayet normal." dedi.

50 yaşındaki baba Joes Timpers da, final maçı için zorluklara karşı sabırlı olmaları gerektiğini belirterek, "ABD harika bir deneyim. Stadyumlar muhteşem. Maçların da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, New Jersey, Güvenlik, Etkinlik, Arjantin, İspanya, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Dünya Kupası Finali New Jersey'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?
Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı
Ardahan Valiliği’ne Ömer Hilmi Yamlı atandı Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum

09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:20
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
09:11
İkinci el satışlar düştü Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor
08:06
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
07:57
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 09:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası Finali New Jersey'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.