2026 Hac Kurası Yarın Çekiliyor

04.11.2025 11:34
Diyanet, 2026 hac kuralarını yarın 10.30'da gerçekleştirecek. 1.8 milyon aday katılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2026 hac kurası yarın çekilecek. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplama 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılacak.

HAC KURASINDA 15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR

Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor. Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor. Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak.

DAHA ÖNCE HACCA GİDENLER KURAYA DAHİL EDİLMİYOR

Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı. Bu kapsamda yarın Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek. Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

