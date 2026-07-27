2026 Jember Moda Karnavalı Başladı
Jember'de düzenlenen karnaval, 'İnsanlık, Dünya ve Yaşam' temasıyla çevreye dikkat çekiyor.
JEMBER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Jember kentinde düzenlenen 2026 Jember Moda Karnavalı'nda izleyicilerle özçekim yapan bir sanatçı, 26 Temmuz 2026.
Bu yıl "İnsanlık, Dünya ve Yaşam" teması altında düzenlenen karnaval, insanlığa, çevresel sürdürülebilirliğe ve insan ile doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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