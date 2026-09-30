2026 Wuzhen Zirvesi 2-5 Kasım\'da açık kaynaklı yapay zeka ve işbirliğini ele alacak

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- 2026 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, 2-5 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlenecek. Zirvenin gündeminde açık kaynaklı yapay zeka ile yapay zekanın geliştirilmesi ve yönetişimine yönelik uluslararası işbirliği yer alacak.

Zirvenin organizatörleri salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenledikleri basın toplantısında, Çinli ve uluslararası katılımcıların inovasyon, güvenlik yönetişimi, kültürel etkileşimler ve uluslararası işbirliği konularını ele almak üzere bir araya geleceğini belirtti.

Önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri ve açık kaynaklı büyük yapay zeka modellerinin geliştiricileri, ana forum kapsamında düzenlenecek diyalog toplantısında küresel açık kaynaklı yapay zeka ekosisteminin nasıl oluşturulabileceğini tartışacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek 27 alt forumda yapay zeka ajanları arasında güven, bağlantı ve birlikte çalışabilirliğin yanı sıra robotik, somutlaştırılmış yapay zeka ve zamansal-mekansal zeka gibi konular ele alınacak. Küresel Yönetişim İnisiyatifi kapsamında siber uzay işbirliği de tartışmaların gündeminde yer alacak.

Çin'in Shanghai kentinde temmuz ayında düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda yayımlanan eylem planında, açık kaynak ekosistemlerinin paylaşılması, kural ve standartların ortaklaşa geliştirilmesi ve yapay zeka güvenliği yönetişimi konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapılmıştı.

Wuzhen Zirvesi'nin bu yılki temasında siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasında açık kaynakların, kapsayıcılığın, ortak katkının ve paylaşılan faydaların önemi vurgulanıyor.

Oturumlarda açık kaynaklı ve kapsayıcı yapay zeka geliştirmenin ilkeleri ve tatbiki uygulamalarının yanı sıra yapay zeka yönetişimiyle ilgili uluslararası endişeler de gündeme getirilecek.

İlk kez 2014 yılında düzenlenen Wuzhen Zirvesi, internetin gelişimi ve yönetişimini ele almak üzere hükümet yetkililerini, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, teknoloji şirketi yöneticilerini ve araştırmacıları bir araya getiriyor.