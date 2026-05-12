2026 Yaş Çay Bedeli 35 TL Oldu
2026 Yaş Çay Bedeli 35 TL Oldu

12.05.2026 23:01
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay fiyatını 35 TL olarak belirledi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedelinin, 2026 yılı için 35 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında 25,44 ? olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 ? olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." denildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
