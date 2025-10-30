2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı
30.10.2025 12:43
TBMM'de 2026 yılı bütçesi tartışılıyor. Millitvekili Doğan, bütçenin adaletsiz olduğunu belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli görüşülecek. Komisyonda geçen hafta sunum yapan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

"YAPISAL REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLMELİ"

2026 merkezi bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Konya Milletvekili Mehmet Kalaycı, Türkiye'nin siyasi istikrar içerisinde büyük atılımları ve yapısal reformlarını gerçekleştirdiği bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde fiyat istikrarını sağlamaya dönük politikalarla birlikte başta üretim, tasarruf, vergi, harcama, gelir dağılımı, tarım, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanı ile dijital ekonomiye ve iklim değişikliğine uyum gibi temel alanlarda yapısal reformlar mutlaka hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Emekliler, çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşların alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çeken Kalaycı, "Memur ve memur emeklilerimizin aylıklarına 8. Dönem Toplu Sözleşmesi uyarınca 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 11, ikinci 6 ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 artış yapılacaktır. Ayrıca enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır" diyerek kamuda uygulanan personel ve ücret sisteminin karmaşık bir yapıya dönüştüğünü, statü ve ücret karmaşası yaşandığını belirtti.

"EŞİTSİZLİK KADEMELİ ŞEKİLDE GİDERİLMELİ"

"Kamuda istihdam karmaşasının giderilmesi, maaşlar arasında adaletin sağlanması, aylık düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenlenmesi gerekli görülmektedir" diyen Kalaycı, şöyle devam etti: "5510 sayılı Kanun'da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık TÜFE değişim oranı kadar artırılması hükmü bulunmaktadır. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2024 yılında yüzde 86,16, 2025 yılında ise yüzde 35 oranında artırılmıştır. En düşük emekli aylığı da 2024 yılında 16 bin 881 liraya yükseltilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, emeklilerin ve kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışla bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağı görüşündedir. Ayrıca emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikleri kademeli bir şekilde giderecek düzenlemelerin mutlaka yapılmasını gerekli görüyoruz."

DEM PARTİLİ DOĞAN'DAN ELEŞTİRİ

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ise "Genel olarak baktığımızda buradan iyilik çıkacak gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı. Milyonların gözü kulağının bu bütçede olduğunu kaydeden Doğan, "Kadınlar, gençler, işçiler, emekliler, yoksulluk hatta açlık sınırının altında yaşayanlar sözü ve talebi diğer bütçelerde de olduğu gibi bu bütçeye de ne yazık ki yansımamış" dedi.

Kaynak: ANKA

