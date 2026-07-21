2026-YKS Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS kapsamındaki sınavlara giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, açılan yeni pencerede soru köküne, cevap seçeneklerine, sorunun doğru cevabına ve soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba bakabilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da yer alacak.