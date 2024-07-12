2028 Yılına Kadar Dünyadaki Milyonerlerin Üçte Biri Yükselen Pazarlardan Çıkacak - Son Dakika
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2028 Yılına Kadar Dünyadaki Milyonerlerin Üçte Biri Yükselen Pazarlardan Çıkacak

İsviçreli finans hizmetleri şirketi UBS tarafından yayımlanan 2024 Küresel Servet Raporu'na göre, 2028 yılına kadar dünyadaki milyonerlerin yaklaşık üçte biri yükselen pazarlardan çıkacak. Rapora göre, milyoner nüfusu sadece gelişmiş ülkelerde değil, araştırmaya tabi 56 piyasanın 52'sinde artış gösterecek. ABD, en yüksek milyoner sayısına sahip ülke olurken, Çin anakarası ikinci sırada yer alıyor.

12.07.2024 18:25
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LİZBON, 12 Temmuz (Xinhua) -- 2028 yılına kadar dünyadaki milyonerlerin yaklaşık üçte biri yükselen pazarlardan çıkacak.

İsviçreli finans hizmetleri şirketi UBS tarafından bu hafta yayımlanan 2024 Küresel Servet Raporu'na göre, milyoner nüfusunun sadece gelişmiş ülkelerde değil, araştırmaya tabi 56 piyasanın 52'sinde artış göstermesi bekleniyor.

Rapordaki 2023 verilerine göre milyoner sayısı, araştırmaya tabi yetişkin nüfusun halihazırda yüzde 1,5'ine karşılık geliyor.

Raporda, "ABD, toplam sayının yüzde 38'ine tekabül eden yaklaşık 22 milyon kişiyle en yüksek milyoner sayısına sahip. Çin anakarası 6 milyonun biraz üzerindeki milyoner sayısı ile ikinci sırada yer alırken, bu sayı üçüncü sırada yer alan İngiltere'deki milyoner sayısının hemen hemen iki katı" ifadesi kullanıldı.

Raporda, "Dünya genelinde insanlar giderek daha da zenginleşiyor ve bu durum yalnızca halihazırda büyük bir servete sahip olanlara özgü değil" denildi.

2024 Küresel Servet Raporu'nda, resesyon ve finansal krizlere rağmen 2008 yılından bu yana küresel servetin birkaç istisna dışında istikrarlı arttığı vurgulandı.

UBS, 10.000 ABD dolarına yakın serveti olan insanların çoğunun daha zengin hale geldiğini ortaya koydu. 10.000 ila 100.000 dolar arası servet dilimindeki insanların sayısı ise iki kattan fazla arttı. Ayrıca, insanların 1 milyon doları aşan servete sahip olma olasılığı üç kat artmış durumda.

2023 yılında Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik'teki büyüme sayesinde küresel servet yüzde 4,2 oranında büyüdü. 2022 yılında ise servet artışında yüzde 3'lük bir daralma yaşanmış, bu durum yaygın olarak ABD dolarının güçlenmesiyle ilişkilendirilmişti.

Raporda, "2008 yılından bu yana en hızlı servet artışı, bariz şekilde borç kaynaklı olarak Asya Pasifik'te görüldü. Asya Pasifik'teki servet en büyük artışı kaydetti" ifadeleri yer aldı.

2022'de dünyadaki servetin yüzde 92'sinden fazlasına sahip olan 56 pazarın incelendiği raporda, tüm servet dilimlerinde dünyanın giderek daha da zenginleştiği belirtildi.

Araştırmada, İsviçre bireysel pazar seviyesinde yetişkin başına ortalama servet listesinde başı çekmeye devam ederken, onu Lüksemburg, Hong Kong ve ABD izledi.

30 yıllık verilere dayanan "2024 Küresel Zenginlik Raporu", UBS tarafından yayımlanan 15'inci edisyon olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua

İsviçre, Dünya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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