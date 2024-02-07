2050\'ye kadar azot kirliliği içme suyu kaynaklarını üç kat etkileyebilir

Almanya ve Hollanda'dan araştırmacılar, azot kirliliğinin içme suyu kaynaklarına etkisinin 2050'ye kadar üç kat artabileceği uyarısında bulundu.
Hollanda'daki Wageningen Üniversitesinden Mengru Weng ve çalışma arkadaşları, içme sularının büyük bir kaynağını oluşturan, büyük ölçekte kentsel ve ekonomik aktivite merkezleri olarak görülen nehir havzalarını inceledi.
Havzalarda temiz su yetersizliğine ilişkin verileri inceleyen araştırmacılar, su miktarının yanı sıra kalitesini de göz önünde bulundurarak 2050 için öngörüde bulundu.
Araştırmacılar, 2050'ye kadar dünya genelinde azot kirliliğinden kaynaklı temiz su yetersizliği yaşanan alt havza sayısının 3 katına çıkabileceğini, bu durumun etkisinin Çin'in güneyi, Orta Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'da ağırlıklı olarak hissedilebileceğini ifade etti.
Havzalarda temiz su yetersizliğindeki bu artışın, 2050'ye kadar, ilaveten yaklaşık 3 milyar kişinin su kaynaklarını tehdit edebileceğini belirten araştırmacılar, su kaynakları değerlendirmelerinde miktarın yanı sıra kalitenin dikkate alınması çağrısında bulundu.
Araştırma "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.
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