21. Contemporary Istanbul, 23-27 Eylül\'de Asya odaklı fuarla Çin sanatını ağırladı

İSTANBUL, 27 Eylül(Xinhua) -- 21. Contemporary Istanbul (CI21), 23-27 Eylül tarihlerinde İstanbul'da sanat dünyasını bir araya getirirken, Çin'den sanatçı ve galerilerin eserleri de fuarda Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılarla buluştu.

Fuarın öne çıkan bölümlerinden "Focus: Asia"; Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu Asya ülkelerinin çağdaş sanatına odaklandı. Contemporary Istanbul'un kurucusu Ali Güreli, projenin amaçlarından birinin Türk sanat dünyasını, koleksiyonerleri ve galerileri daha önce yakından tanımadıkları Asya sanatlarıyla buluşturmak ve uzun vadeli işbirliklerinin önünü açmak olduğunu söyledi.

"Asya, sanat açısından çok büyük bir destinasyon" diyen Güreli, fuarın bu yıl Asya'ya yönelerek İstanbul'u farklı sanat ekosistemlerinin buluştuğu bir platform haline getirmeyi hedeflediğini belirtti. Çin ve Türkiye'deki galeriler arasında sanatçı değişimi ve ortak sergiler gibi işbirliklerinin şimdiden başladığını aktaran Güreli, gelecekte daha fazla Türk sanatçının Çin ve diğer Asya sanat pazarlarında yer almasını umduğunu ifade etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden galerici ve küratör Pearl Lam, CI21'e ilk kez katıldı. Lam, Çin, Japonya, Nijerya ve İngiltere'den, üç farklı kuşağı temsil eden sanatçıların eserlerini İstanbul'a getirdi. İstanbul'un Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olduğuna dikkat çeken Lam, farklı ülkelerden ve kuşaklardan sanatçıları bir araya getirerek kültürlerarası bir diyalog oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Geleneksel el sanatlarının zamanla geri plana itildiğine dikkat çeken Lam, çağdaş sanat aracılığıyla bu geleneksel ifade biçimlerini yeniden canlandırmak istediğini söyledi. Sergide Çinli sanatçıların lake sanatı, geleneksel kültürden beslenen animasyonları ve yoğun dokulu resimleri, farklı ülkelerden sanatçıların eserleriyle yan yana sergilendi.

"Sanat bir yumuşak güç ve bir iletişim biçimidir" diyen Lam, Çin sanatı aracılığıyla yabancı izleyicilerin Çin felsefesini ve geleneksel kültürünü daha iyi tanımasını, farklı kültürler arasındaki yanlış anlamaların azalmasını istediğini ifade etti.

Güreli ise Çin sanatının Türkiye'de daha fazla tanınması için sanatçıların İstanbul'a gelerek yerel sanatçılar, galeriler ve koleksiyonerlerle doğrudan temas kurmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bu yılki CI21'de 16 ülke ve bölgeden 70'in üzerinde galeri, 700'den fazla sanatçı ve 1300'den fazla eser yer aldı. Fuar, Çin ile Türkiye arasındaki sanat alışverişinin yanı sıra Avrupa ve Asya'daki farklı sanat çevreleri arasında yeni bağlantılar kurulmasına da zemin hazırladı.