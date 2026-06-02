21 İl\'de DEAŞ Operasyonu: 70 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 21 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
