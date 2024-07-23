21 Temmuz, Küresel Olarak Kaydedilen En Sıcak Gün Oldu - Son Dakika
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21 Temmuz, Küresel Olarak Kaydedilen En Sıcak Gün Oldu

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen 'en sıcak gün' olduğu bildirildi. Dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı. Bu, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olarak tarihe geçti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, sıcaklığın 2023'ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının büyük bir fark olduğunu belirterek, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğine işaret etti.

23.07.2024 20:55
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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisinden yapılan açıklamada, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı.

Açıklamada, 21 Temmuz'un, 1940'lardan bu yana kayıtlara geçen en sıcak gün olduğu ifade edilirken bir önceki rekor sıcaklığın 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, yaptığı açıklamada sıcaklığın 2023'ten bu yana 0,01 santigrat derece artmasının "büyük bir fark" olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorlar kırılabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 21 Temmuz, Küresel Olarak Kaydedilen En Sıcak Gün Oldu - Son Dakika

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