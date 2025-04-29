21. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması ve Eczacılık Zirvesi Başladı

(ANKARA) - Ankara Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması ve Eczacılık Zirvesi, "20 Yılın Mirası, 21. Yüzyılın İmzası" temasıyla gerçekleştirildi.

24 Nisan'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayan 21. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması ve Eczacılık Zirvesi, 25-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eczacılık fakültesi öğrencileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve meslek örgütü üyelerininin katılımıyla yapıldı.

Zirvenin resmi açılış töreni, 25 Nisan'da Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. C. Cem Abbasoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, eczacılık fakültesi dekanı, oda başkanı ve sektör temsilcisi katıldı.

Üç gün süren zirve boyunca sağlık, ilaç ve eczacılık alanındaki güncel gelişmeler ışığında toplam 5 panel, 13 oturum ve 14 atölye çalışması düzenlendi. Bilgi ve deneyimlerini aktardığı bu oturumlar, mesleğin dönüşüm sürecini, sağlıkta dijitalleşmeyi, yeni nesil ilaçları, ilaç ve eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası güncel bilimsel çalışmaları, sağlık sistemi içinde eczacının rolünü ve halk sağlığına katkıyı merkeze aldı.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkürlerini iletti.