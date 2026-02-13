Ankara'da "Kardeş Şehirler" temasıyla 22. Gönül Harmanı Şiir Gecesi düzenlendi.

Birikim Okullarınca OSTİM Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kerkük, Gazze, Kudüs, Mekke, Medine, Bosna, Doğu Türkistan ve Azerbaycan ile ilgili şiirler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Birikim Okulları Kurucu Temsilcisi Muhammed Oltu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu kardeş coğrafyalarda yaşayan insanların kardeş olduğunu ve bu kardeşlik şuuruyla parçalanıp bölünmeden inandığımız değerlere sarılarak, bir arada mücadele ederek dünyaya iyiliğin yayılacağına iman etmiş durumdayız. Bu sebeple böylesine önemli bir temada program organize eden kıymetli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Kardeş şehirlerde yaşayan bütün insanlarla acı ve sevinçlerinin ortak olduğunu belirten Oltu, "Bugün belki Buhara'ya gideceğiz, belki ramazan öncesi Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin acısını hissedeceğiz. Belki Kudüs'e, Gazze'ye gideceğiz, oradaki kardeşlerimizin acılarını hissedeceğiz." dedi.

Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Müdürü Müzeyyen Bekaroğlu Köksal da "Bu gece sadece dizelerin değil, ortak hafızamızın, inancımızın ve kardeşliğimizin buluştuğu bir gecedir. Türk-İslam dünyası yalnızca bir coğrafyadan ibaret değildir, bir gönül birliğidir. Aynı sevinçte buluşmak, aynı acıyı paylaşabilmektir. Şiir işte tam da burada devreye girer; anlatılmayanı anlatır, uzak olanı yakın eder. Bu akşam dinleyeceğiniz her şiir bir şehrin sesi, bir milletin duası, bir kardeşliğin yankısı olacaktır." diye konuştu.