22 Ülkeden Venedik Bienali'ne Rusya Tepkisi
22 Ülkeden Venedik Bienali'ne Rusya Tepkisi

12.03.2026 00:42
22 Avrupa ülkesi, Rusya'nın Venedik Bienali'ne katılmasına karşı ortak mektup gönderdi.

22 Avrupa ülkesi, İtalya'da düzenlenecek Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi'ne Rusya'nın katılmasına izin verilmesi dolayısıyla Venedik Bienal Vakfına mektup yazarak tepki gösterdi.

Venedik Bienali Başkanı Pietrangelo Buttafuoco'nun 5 Mart'ta Rusya'nın bu yılki bienalde yer alacağını açıklaması, İtalya ve Avrupa'da polemik ve tepkilere yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, aralarında Fransa, Almanya, İspanya, Romanya, Polonya, Norveç ve Ukrayna'nın da bulunduğu 22 ülkenin dışişleri ve kültür bakanları yazdıkları ortak mektupla tepkilerini Venedik Bienali yönetimine iletti.

Mektupta, "mevcut koşullar altında bu kararın kabul edilemez olduğu çünkü Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin devam ettiği" belirtilerek Rusya'nın katılmasına yeşil ışık yakan kararın geri alınması istendi.

Bienal Vakfının bu kararına, İtalya hükümeti de tepki gösterdi. Kültür Bakanı Alessandro Giuli, hükümetin bu karara karşı olduğunu Venedik Bienali Başkanı Buttafuoco'ya video mesajla iletti.

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna savaşına başladığından bu yana Avrupa'da spor ve kültür olmak üzere pek çok uluslararası etkinlikten dışlanmıştı. Rusya, en son Venedik Bienali'ne 2019'da katılabilmişti.

AB de tepki göstermişti

AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Komisyonun Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor'dan Sorumlu Üyesi Glenn Micallef de yaptıkları ortak açıklamada, 9 Mayıs'ta kapılarını açacak Venedik Bienali'nde Rusya'nın ulusal pavyonunu yeniden açmasına izin verme kararını şiddetle kınadıklarını belirtmişti.

Bienal Vakfının kararının, AB'nin savaşa karşı "kolektif yanıtıyla" bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Rusya'nın katılımına izin verme kararını uygulamaya koyması halinde, Bienal Vakfına devam eden AB hibesinin askıya alınması veya sona erdirilmesi dahil daha fazla önlem almayı değerlendireceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

İtalya'nın ev sahipliğindeki Paralimpik Oyunları'nda Rus bayrağıyla yer almıştı

20 yıl aradan sonra bu sene kış olimpiyat ve paralimpik oyunlarına Milano ve Cortina'da ev sahipliği yapan İtalya'da, halihazırda devam eden paralimpik oyunlarında, Rusya ve Belarus'un temsil edilmesi de tartışma konusu olmuştu.

Uluslararası Paralimpik Oyunları Komitesinin, Rusya ile Belarus'un milli marş ve bayraklarıyla 2026 Milano-Cortina Paralimpik Oyunları'na katılmasına izin vermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen devam etmesi sebebiyle tepki çekmişti.

Milano-Cortina Paralimpik Oyunları Organizasyonu ise bu kararın kendilerine ait olmadığını belirtmişti.

Ukrayna ve bazı ülkeler, bu kararın ardından 6 Mart'ta Verona'daki paralimpik oyunlarının açılış törenini boykot etmiş, Rus paralimpik atletler ise kendi bayraklarıyla boy göstermişti.

Kaynak: AA

Politika, Avrupa, Güncel, Kültür, Rusya, Sanat, Son Dakika

