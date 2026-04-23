23 Nisan Bayramı Törenleri
23.04.2026 13:15
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören, temsili olarak Valilik makamına oturacak Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Ada Dedeman'ın Vali Yunus Sezer'i ziyaretiyle başladı.

Temsili olarak Valilik koltuğuna oturan Dedeman, tüm dünya çocuklarına armağan edilen bayramın kutlu olmasını diledi.

Çocukların güvenli oyun oynayabileceği yeşil alanların artırılmasını isteyen Dedeman, talebini telefonla aradığı Belediye Başkanı Filiz Gencan'a iletti.

Dedeman, daha sonra telefonla görüştüğü İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'dan okul çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılmasını istedi.

Ayhan da "Emir anlaşıldı Sayın Valim, çalışma derhal başlatılacaktır." diyerek talimatı yerine getireceklerini ifade etti.

Kutlamalar, daha sonra Atatürk Anıtı'nda sürdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve öğrenciler anıta çelenk sundu.

Alireisoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, milletin en zor zamanlarında ortaya koyduğu iradenin ve derin güvenin ifadesi olduğunu söyledi.

Çocukların sevgi, ilgi ve milli değerlerle yetiştirilmesinin önemine değinen Alireisoğlu, tüm çocukların bayramını kutladı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Uğur Turan, makamını temsili olarak İstiklal Ortaokulu öğrencileri Ada Buluk ve Ata Kemal Çoban'a devretti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Altınöz, 23 Nisan 1920'nin bağımsızlık ve demokrasi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Program, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, konuşmasında, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Eğitimin yalnızca akademik gelişimle sınırlı olmadığını belirten Yeniyol, çocukların değerler ve sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından 23 Nisan kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ödül törenine, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin katıldı.

Kaynak: AA

Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor
Cesc Fabregas, takımının finale çıkma umutlarını bitiren Hakan Çalhanoğlu’na methiyeler düzdü Cesc Fabregas, takımının finale çıkma umutlarını bitiren Hakan Çalhanoğlu'na methiyeler düzdü
Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var Asyalı borsalara dikkat: Lisans başvurusu yok, reklam var
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki... Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da olağanüstü hal: İşte getirilen yasaklar Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da olağanüstü hal: İşte getirilen yasaklar

13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
