23 Nisan Coşkusu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Ufuklardaki her izimiz, size bıraktığımız hür yarınlarımızın imzasıdır. İstikbal göklerde, umut sizin gözlerinizdedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı. Videoda, şunlar kaydedildi:

"Kendi küçük, kalbi büyük çocuklarımız. Ufuklardaki her izimiz, size bıraktığımız hür yarınlarımızın imzasıdır. İstikbal göklerde, umut sizin gözlerinizdedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanımız için korkusuzca mücadele eden tüm kahramanlarımıza minnet ve saygıyla..."