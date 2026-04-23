23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti
23.04.2026 14:15
Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 23 Nisan dolayısıyla tören yapıldı.

Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun'da Onur Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve protokol üyelerince çelenk konulmasıyla başlayan tören, daha sonra Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ağar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ağar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan edilmiş tek milli bayram olduğuna işaret ederek, eğitim camiası olarak çocukların milli ve manevi değerleri tanıyan, bilime ve gelişime açık şekilde yetiştirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Törende Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ekibi konser verdi, öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Törene, Vali Orhan Tavlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Havanın yağışlı olması nedeniyle Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Bakan, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Anaokulu öğrencilerinin Vali Bakan'a çiçek sunmasının ardından okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalar, öğrencilerin gösterisiyle son buldu.

Sinop

Sinop'ta Fatih İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu törende, günün anlam ve öneminin vurgulandığı şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

Tören, farklı alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Abdullah Köklü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Köklü, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Kutlamalar, öğrencilerin gösterisiyle son buldu.

Çankırı

Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, bayrak ve spor gösterileri sunuldu.

Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da yağışlı hava nedeniyle Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Öğrencilerin Türk bayraklarıyla yaptığı gösteriler, salonu dolduran vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Çorum

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Çorum Spor Salonu'nda devam etti.

Törende ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu. Veliler ise ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklarının gösterilerini izledi.

Programa, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kamu kurumları, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı
Ederson’un penaltı notlarını gizlice almışlar Yapılan paylaşımdaki ifade bomba Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
