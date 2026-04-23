23 Nisan Törenleri Coşkusu
23.04.2026 12:37
Sakarya, Kocaeli, Düzce ve diğer illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlandı.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya'daki program, Adapazarı ilçesinde Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın çelenk bırakmasıyla başladı.

Daha sonra Arifiye İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler ellerinde bayraklarla okulun bahçesine yürüdü, şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın da katıldığı programda Bakırtaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, öğrenciler ve protokol üyelerinin toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kuran-ı Kerim okundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

"Vatan Marşı" eşliğinde bayrak gösterisi yapılan ve ödül töreni gerçekleştirilen programda marşlar seslendirildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Kent Meydanı'nda, Kocaeli Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, İYİ Parti İl Başkanı Kamil Şirin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Aydın, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Aydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın ile öğrenciler katıldı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit ilçesindeki Kent ve Milli İrade meydanları ile Ormanya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bolu

Bolu İzzet Baysal Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan'ın konuşma yaptığı programda, öğrenciler tarafından oratoryo, zeybek ve halk oyunu gösterileri yapıldı, dünya çocuklarından gelen mesajlar izletildi, koro dinletisi sunuldu.

Bolu'da çeşitli branşlarda başarılı olan öğrencilere Bolu Valisi Abdulaziz Aydın tarafından ödüller ve hediyeler verildi.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'in çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Bahçeşehir Spor Salonu'ndaki programda, öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları gösterileri ve şiir dinletileri katılımcılardan beğeni aldı.

Kutlama törenine, Düzce Valisi Mehmet Makas ile protokol üyeleri katıldı.

Kutlamalar kapsamında Anıtpark Meydanı'nda gün boyu farklı kurumların etkinlikleri devam edecek.

Bartın

Bartın'da İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Bartın Kültür Merkezinde devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende öğrenciler, 23 Nisan'la ilgili şiirler okudu, Mustafa Aydede Anaokulu, 15 Temmuz İlkokulu ve Kemal Sabriye Ocakçı İlkokulu öğrencileri müzikli gösteri sundu.

Tören, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

