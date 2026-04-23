23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İçin Özel Gazete

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak çıkarılan 'Gazete Çocuk', 3'üncü sayısıyla okurlarla buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan gazetede çocukların kaleminden çıkan yazılar, şiirler, resimler ve röportajlarla birlikte bayramın neşesi, heyecanı ve anlamı sayfalara yansıdı. Eğlenceli içeriklerle zenginleştirilen gazete, çocukların hem öğreneceği hem de keyifle vakit geçirebileceği renkli içerikler sunuyor.

BAKAN TEKİN'DEN BAŞYAZI

Gazetenin başyazısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan'ın çocukların sesinin dünyaya duyurulduğu çok özel bir gün olduğuna dikkat çekerek, bu anlamlı mirasın çocuklara emanet edilen büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Çocukların düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesinin önemine işaret eden Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların fikir ve hayallerine büyük değer verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda nisan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla yürütülen çalışmaların da çocukların milli egemenlik, demokrasi ve hukuk devleti bilinciyle yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

'SADECE BİR YAYIN DEĞİL'

'Gazete Çocuk'un yalnızca bir yayın olmadığını belirten Tekin, "İletişimin bu denli çok yönlü ve çok hızlı sürdürüldüğü bu dijital çağda basın ve yayın organları çok önemli bir köprü görevi görmekte. Düşüncelerinizi özgürce ifade edebilmeniz, yaşadığınız dünyayı anlatabilmeniz ve sesinizi duyurabilmeniz için başta gazete ve dergiler olmak üzere her türlü kitle iletişim aracı bu bakımdan çok kıymetli. İşte bu minvalde sizlerden gelen eserler, fikirler, görüş ve önerilerle hayat verdiğimiz 'Gazete Çocuk' da sadece bir yayın olmakla kalmadı. Aynı zamanda güzel ülkemizin neredeyse her şehrinden ses veren öğrencilerimizin kaleminden dökülen duyguların, fikirlerin, paletlerinden akan renklerin, resimlerin ve hayallerin yükseldiği kıymetli bir platform kimliği kazandı. Gazetemizin bu sayısında da sizleri dinlemek, anlamak ve düşüncelerinize kulak vermek, geleceği inşa etme yolculuğumuza değer kattı; çünkü sizler bugünün söz sahibi, yarının büyükleri olacaksınız. Her yazınız, her çiziminiz, her fikriniz ve her eseriniz bizlere yeni bakış açıları kazandırıyor. Tüm gayretleriniz için size ve sizlere rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

23 Nisan ruhunun dünyada yazılmış ender başarı hikayelerinden biri olduğuna vurgu yapan Tekin, şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 'Cumhuriyet' hikayesini yazarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ülkemin çocuklarına armağan eden tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emanetiniz aziz, sorumluluğunuz kıymetlidir. Yürüyeceğiniz tüm yollarda Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm gücüyle daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Muhabbetle gözlerinizden öperim. Bayramınız kutlu ve umutlu olsun."

23 NİSAN ÖZEL RÖPORTAJI

Gazetenin bu sayısında, konuk Gazeteci Hande Fırat tarafından gerçekleştirilen '23 Nisan Özel Röportajı'nda, 'Caribou Mathematics Contests' dünya birincisi olan 8'inci sınıf öğrencisi Ertuğrul Ege Kaya'nın ilham veren hikayesi de yer aldı. Röportajda disiplin, azim, merak ve hayal kurmanın başarı yolculuğundaki önemi, çocukların ilham alabileceği samimi bir anlatımla paylaşıldı.

'Yıllar Geçer, Çocuklar Büyür, Dünya Değişir, 23 Nisan Ruhu Değişmez' başlığı altında ise gazetenin ilk sayısında 23 Nisan'a ilişkin düşüncelerini paylaşan çocukların, iki yıl sonraki görüşlerine yeniden yer verilerek, zaman geçse de bayramın, çocukların kalbindeki coşkuyu aynı sıcaklıkla yaşattığının altı çizildi.

Gazetede ayrıca öğrencilerin kaleminden çıkan 'Dünyada Barış ve Umut' temalı yazılar, yarışmalarda dereceye giren eserler, şiirler, bulmaca ve etkinliklerle çocukların hayal dünyasını zenginleştiren pek çok içerik yer aldı. Editör yazısında MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney'in satırlarıyla 'Gazete Çocuk'un her sayısında çocukların katkılarıyla daha da zenginleştiği vurgulanarak seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmanın önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.