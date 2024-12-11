24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yeteneklere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yeteneklere Ev Sahipliği Yaptı

24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yeteneklere Ev Sahipliği Yaptı

Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası Piyano Festivali'nde genç yetenekler sahne aldı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı öğrencileri, ünlü eserler seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

11.12.2024 18:29  Güncelleme: 18:33
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24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde dün akşam sahne genç yeteneklerindi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı'nın genç yetenekleri ünlü sanatçıların eserlerini seslendirdi. Genç piyanistler Antalyalı sanatseverlerin beğenisini kazanırken performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 6-20 Aralık tarihleri arasında 24'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Piyano Festivali, dün akşam genç yeteneklere ev sahipliği yaptı. Piyano Festivali kapsamında AKM Aspendos Salonu'nda 'Genç Yetenekler' konseri düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı genç piyanistler izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

ÜÇ KARDEŞ ALTI EL PİYANO

Konser, Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla, 7 yaşındaki İpek Yapar'ın Tchaikovsky'den Kuğu Balesi'nden bir bölüm seslendirmesiyle başladı. Daha sonra konservatuvarda üç yıldır eğitim alan piyano bölümü öğrencileri Şerife Roza (10), Mehmet Deniz (12), İsmail Aras Sağlam (14) kardeşler sahne aldı. Sağlam kardeşler, William Gillock'un The Little Sparrow ile Oriental Bazaar adlı 2 eserini art arda seslendirdi.

Konserde, genç yetenekler Seçil Ada Tekpınar (16), Asena Tuncer (12), Yasemin Tokoğlu (15), Tuana Tıraş (15), Ataman Arif Kaçar (14), Sündüz Su Efe (15), Deniz Kantaş (14), Ada İşel (15), Lavin Yacan (9), Dilek Osmanlı (16), Gülşen Ecem Turunç (16), Hamdiye Hande Günel (27) ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Müzik dolu gecenin yaşandığı konserde piyanoda Asel Asya Arslan (9), çelloda Sudenaz Tütüncü Kemanda Naz Asoğlu 'Ciao Bella' adlı eseri seslendirirken, izleyenler de genç piyanistlere alkışlarıyla eşlik etti. Trio Keman Naz Asoğlu (17) Çello Sudenaz Tütüncü (17) Ada İşel(15) Şostakoviç'ten Vals No: 2 adlı eseri seslendirdi.

Konserin sonunda ise Can Bali (18) Aram Khachaturian'dan 'Toccata' ve Aşık Veysel'in dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say tarafından düzenlenen 'Kara Toprak' adlı eseri seslendirdi. Bali'yi sanatseverler ayakta alkışlarken muhteşem performansıyla kendine hayran bıraktı. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila genç piyanistlere ve eğitmenlerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Haber-Kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yeteneklere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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